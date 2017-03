GENOVA. 23 MAR. Domani alle 21 nella sala conferenze del Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41 a Genova, si terrà il quinto e ultimo incontro di formazione politica organizzata dalla segreteria provinciale della Lega Nord Liguria, in previsione delle prossime elezioni amministrative di Genova. Al termine, è prevista la consegna dei diplomi ai circa 100 partecipanti della Scuola politica.

I relatori saranno Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega Nord Liguria e assessore regionale allo Sviluppo economico, Stefano Garassino, segretario provinciale della Lega Nord Genova, il professor Paolo Becchi, docente dell’Università di Genova, l’avvocato Massimiliano Cattapani, docente di diritto amministrativo dell’Università di Genova, Fabio Bozzo, responsabile provinciale Cultura della Lega Nord Genova.

È previsto anche un intervento, in collegamento telefonico, di Vittorio Sgarbi.