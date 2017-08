Domani la Modalmare Arenzano 2017: vestiti e ristorazione

GENOVA. 16 AGO. Giovedì 17 Agosto nella centrale Via Bocca, ad Arenzano, si svolge Modalmare Arenzano 2017. La manifestazione vuole diventare un appuntamento stagionale per dare la possibilità ai commercianti di Arenzano di presentare le nuove collezioni di abbigliamento e accessori e ai ristoratori di offrire le proprie specialità.

La prima edizione vede protagonisti 24 attività commerciali che riempiranno il centro della cittadina del ponente genovese con moda e specialità accompagnate da grande musica.

Per non cadere nella consuetudine, la Pro Loco di Arenzano e Cogoleto ha optato per un blue carpet di 60 metri su cui, modelli non professionisti, pettinati dal personale di due saloni di parrucchieri, presenteranno alcune collezioni autunno-inverno di 10 negozi della cittadina dal bambino all’uomo e donna, dagli accessori all’intimo, tutto alternato da degustazioni di specialità tipiche offerte da 7 attività tra ristoranti e locali che hanno accolto l’idea con entusiasmo.





Convinti di poter offrire un grande spettacolo a tutti i presenti e sicuri che sia la prima di molte edizioni future ci aspettiamo un pubblico curioso che colga l’occasione di scoprire le nuove tendenze della moda per poi scegliere i negozi della nostra cittadina per i loro acquisti futuri.

Modalmare Arenzano 2017 è organizzata dalla Pro Loco Arenzano e Cogoleto.