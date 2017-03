Domani La Favola del flauto magico alla Tosse

GENOVA. 4 MAR. Domani, domenica 5 marzo, ore 16.00 al Teatro della Tosse va in scena La Favola del Flauto Magico, una favola in musica con i burattini di Bruno Cereseto, disegnati da Emanuele Luzzati. Lo spettacolo in forma di operina è una produzione del Teatro della Tosse e racconta La storia d’amore tra l’eroe Tamino e Pamina.

Un amore contrastato dalla Regina della Notte madre di Pamina e propiziato invece da Sarastro, il mago sacerdote che alla fine celebrerà le nozze tra i due giovani. Per raggiungere il suo amore Tamino dovrà superare una serie di prove, aiutato da un flauto magico e da uno straordinario compagno di avventure, l’uccellatore Papageno, mezzo uomo e mezzo uccello e curioso abitante dei boschi. Anche Papageno coronerà il suo sogno d’amore insieme alla sua Papagena. Tra piume, stracci colorati e le foreste incantevoli disegnate da Emanuele Luzzati, lo spettacolo si trasforma in un entusiasmante e coinvolgente viaggio nella fantasia e nella musica di Mozart.

Gli attori sono Alessandro Damerini e Marco Lubrano che si esibiranno insieme ai cantanti lirici Linda Campanella (Regina della Notte, Pamina, Papagena) e Matteo Peirone (Papageno e Sarastro). Musicisti: Andrea Albertini (pianoforte), Arianna Menesini (violoncello), Elisa Parodi (flauto)e Alessandra Masoero (flauto)

Prima dello spettacolo, la domenica, alle ore 15 “Una dolce opera”, laboratorio a cura di gelateria e yogurteria Karol-Ice. Il laboratorio è gratuito con il biglietto dello spettacolo.

Costo Biglietti: Adulti 8 euro – bambini 6 euro