Domani il Capo della polizia Gabrielli a Genova per Turra

GENOVA. 5 MAR. Domani, lunedì 6 marzo 2017 alle ore 15.00 si svolgerà l’inaugurazione di una sala della Biblioteca presente presso il 6* Reparto Mobile di Genova Bolzaneto dedicata al collega Diego Turra, tragicamente scomparso l’anno scorso nel mese di agosto.

In quei giorni drammatici il Capo della Polizia Franco Gabrielli aveva promesso di tornare a Genova per commemorare il collega e di affrontare la problematica dei controlli sanitari preventivi dei poliziotti.

“Per questo – scrive il Siap che parteciperà all’inaugurazione – riteniamo che la sua presenza rappresenti un importante e confortante segnale di attenzione nei confronti dei poliziotti genovesi e di tutta la categoria.

Una segnale fondamentale, in un momento delicato per il futuro di una Polizia di Stato che sta cercando di rinnovarsi tenendo conto anche dagli errori commessi nel passato.

La drammatica morte del collega Diego Turra, avvenuta in servizio per cause naturali, ha contribuito notevolmente a dare la spinta definitiva alla scelta di dare gambe a quei controlli sanitari interni che si attendevamo da troppi anni a tutela della salute dei poliziotti.

Ricordiamo che in questi giorni si è aperto un importantissimo tavolo di confronto tra il Dipartimento della Pubblica sicurezza e le organizzazioni sindacali sul cosiddetto decreto della “Sorveglianza Sanitaria” emanato proprio dal Prefetto Gabrielli il 2 gennaio 2017 in applicazione del Decreto del Ministero dell’interno del 30/6/2003 nr. 198.

Si tratta di un provvedimento, che con le opportune modifiche, andrà a regolamentare i controlli sanitari, anche di tipo psicologico, rivolti nei confronti dei poliziotti e che saranno anche di tipo obbligatorio.

Un passo avanti importante verso una necessaria “normalizzazione” del nostro Comparto che dovrà essere affrontato con molta attenzione ed equilibrio, visto il difficile e non certamente armonizzato quadro normativo vigente all’interno delle cosiddette aree riservate della polizia di Stato”.