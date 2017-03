GENOVA. 20 MAR. “Proprio alla vigilia delle celebrazioni della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia che è stata organizzata per domani a Genova da Libera, a Locri appaiono scritte ingiuriose nei confronti di don Ciotti”.

Lo ha comunicato oggi il vice presidente del consiglio regionale Pippo Rossetti (Pd) sul caso di don Ciotti, definito “sbirro”.

“Un brutto segnale, ma anche la dimostrazione che il lavoro fatto dal sacerdote e dalla sua associazione – ha aggiunto Rossetti – rappresenta una vera e propria spina nel fianco per la criminalità organizzata. La mafia esiste, la mafia cresce nella nostra Liguria, la mafia è sempre pronta a colpire. Grande solidarietà per don Luigi Ciotti. Non ci arrenderemo”.