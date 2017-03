GENOVA. 5 MAR. Domani, lunedì 6 marzo dalle 14, davanti alla sede della Presidenza della Regione Liguria, il Fronte Sovranista Italiano organizzerà un volantinaggio di protesta contro la privatizzazione di alcuni ospedali della nostra regione.

“Giorno dopo giorno – scrivono dal Fronte Sovranista Italiano – gli ospedali sono sempre di più in mano al business privato; contro gli ingiusti ticket sanitari, che non tengono conto del reddito personale dell’utente e della famiglia (il costo della prestazione è uguale per tutti a prescindere dal reddito); contro i 10 € per ogni ricetta medica, la cosiddetta “quota finanziaria” introdotta nel 2011 dalla Giunta Burlando e ad oggi sempre attiva a colpire le tasche di chi vuol curarsi.

Soprattutto per essere UNITI e pretendere una sanità più equa, con meno privato e più pubblico e soprattutto più vicina ai diritti del popolo sanciti dalla nostra Costituzione”.

Il Fronte Sovranista Italiano è un nuovo movimento costituitosi a Giugno 2016 con lo scopo di riportare al centro dell’ordinamento italiano la Costituzione del 1948, documento ancora oggi attualissimo e prezioso quanto vilipeso e inattuato nella sostanza.

“La condizione necessaria all’attuazione del nostro programma – spiegano all’ FSI – è la totale rescissione dai Trattati dell’Unione Europea per ritornare ad utilizzare gli strumenti giuridici, economici e sociali che la Costituzione ci ha messo a disposizione. Infatti, un’organizzazione sovranazionale come questa non serve a nessuno: completamente assoggettata all’ideologia mercantilista e al potere del grande capitale finanziario ha come scopo quello di distruggere l’identità degli Stati e i diritti sociali del popolo, acquisiti attraverso le lotte del 1900.

Sovranismo è un neologismo, coniato da noi in Italia, che comprende i concetti di sovranità popolare e giustizia sociale applicati tramite politiche dirigiste da parte dello Stato. A differenza del nazionalismo, che rimanda al primato della propria nazione sulle altre, l’essere e sentirsi sovranisti è proprio di ogni popolo e si fonda sul rispetto, la collaborazione e la non ingerenza negli affari interni degli altri Stati”.

Internet: www.frontesovranista.it