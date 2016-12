Domani Concerto di Natale a Palazzo Tursi

GENOVA. 23 DIC. Domani, Sabato 24 dicembre alle ore 17, appuntamento a palazzo Tursi, nel Salone di rappresentanza, con la musica dedicata alla festività più importante dell’anno.

Il Concerto gratuito “Quem Vidistis Pastores” vede protagonista l’Accademia Vocale di Genova con il Genova Vocal Ensemble, diretto dal M° Roberta Paraninfo, una prestigiosa formazione nata nel 1995: si tratta infatti di un coro giovanile a voci pari, formato da cantori che in larga parte lavorano insieme sin dall’infanzia, con impegno e dedizione. Il gruppo corale esegue un vasto repertorio che va dalla musica rinascimentale alla musica contemporanea.

Direttrice del concerto sarà Roberta Paraninfo, pianista di formazione, direttrice e didatta di professione, che ha fondato e diretto a partire dal 1994 diverse formazioni corali. Attualmente dirige, fra gli altri, i cori dell’Accademia Vocale di Genova: il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori”, il coro giovanile a voci pari “Giovani Cantori”, il coro giovanile misto “Sibi Consoni” e il gruppo vocale “Genova Vocal Ensemble”, con i quali ha conseguito numerosi premi in competizioni nazionali e internazionali.



Al pianoforte Chris Iuliano che nel 2006 entra a far parte del Coro da Camera del Conservatorio sotto la guida del M° Marco Berrini; con questa formazione tiene concerti in Italia presso importanti rassegne, enti e manifestazioni nell’ambito delle programmazioni concertistiche dell’Istituto e fuori sede.

L’attività da camera lo vede coinvolto in formazione di duo con Domenico Ermirio (violoncello) presso l’associazione Amici del nuovo Carlo Felice di Genova; con Giovanna Vivaldi ( violoncello), con Giorgia Salemi (arpa). Nel 2007 forma un trio con Giulia Ermirio e Domenico Ermirio (rispettivamente violino e violoncello) ottenendo nel 2009 la segnalazione per la stagione di Radio Vaticana con il trio op. 67 di Dmitri Shostakovich. Con quest’ultima formazione partecipa alla masterclass annuale tenuta dal pianista Folke Grasbeck, dedicata alla musica di compositori dell’area nord europea; esperienza che ha dato la possibilità al Trio di esibirsi recentemente in Finlandia presso Bromarv e Virkkala. Inoltre, con il Patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia, hanno eseguito in prima esecuzione italiana il Trio “Lovisa” e Allegro di Jean Sibelius presso la Palazzina Liberty (Milano).

Come pianista solista risulta vincitore di una borsa di studio per l’associazione RotarAct di Novi Ligure. Attualmente svolge attività di accompagnatore del coro di musica per adulti ( Conservatorio di Alessandria). Segue inoltre la preparazione della Corale Novese in qualità di maestro del coro.

FRANCESCA CAMPONERO