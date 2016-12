Domani Apesar al Teatro Sociale di Camogli

GENOVA. 27 DIC. Domani, Mercoledì 28 dicembre alle ore 20 e 30 al Teatro Sociale di Camogli è in programma uno spettacolo di circo che vede protagonista la Compagnia SÔTA di e con Tom Prôneur e Alluana Ribeiro (Francia – Brasile). La Compagnia è stata fondata nel 2013 ed Apesar (“malgrado”, in portoghese) è uno spettacolo che porta in scena la metafora del vivere insieme. Lo spettacolo è co-prodotto dal Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée (Théâtre Europe/ CREAC – Marseille) e sovvenzionato dal Département du Var.

In scena due personaggi, soli da molto tempo e fermamente attaccati al solo compromesso di vivere insieme. Entrambi hanno perso i loro riferimenti quotidiani e il loro immaginario ha pervaso la realtà, trasformando il loro habitat esistenziale in un universo fantastico, e i loro corpi fluttuando in questa dimensione si sono adeguati a una sorprendente “forza di gravità acrobatica”.

Il circo è il loro modus operandis: il palo oscillante con cui la coppia si cimenta in acrobazie, giocoleria ed equilibri sulle mani, è lo strumento che mette in risalto e svela la sensibilità profonda che lega i due personaggi. Il palo oscillante è l’unico elemento capace di richiamare i personaggi alla realtà, come un pendolo, è il segno del tempo che passa. Gli equilibri inducono una stabilità fragile a questo mondo e la giocoleria,dinamica e precisa, porta il loro immaginario alla follia. Tutto avrebbe potuto perdersi ma il palo, nel suo oscillare come un pendolo, richiama al tempo che passa e che APESAR (malgrado) bisogna continuare.



La musica, composta da Tom Prôneur, orchestra l’atmosfera dello spettacolo, riproducendo suoni di vita quotidiani miscelati a testi e canti, un accompagnamento musicale che dona vita al fantastico senza negare la realtà.

Tom Prôneur ha studiato danza classica e hip-hop per 10 anni, entrando poi al Conservatorio di Danza Contemporanea di Montpellier. Nel 2006 entra a far parte dell’ENACR – École Nationale des Arts du Cirque di Rosny Sous Bois. Prosegue i suoi studi al CNAC – Centre National des Arts du Cirque di Châlons en Champagne. Mentre Alluana Ribeiro inizia la sua carriera di acrobata a l’Espaço de Criação Intrépida Trupe (RJ, Brésil) nel 2000. Nel 2010 entra a l’ENACR – École Nationale des Arts du Cirque di Rosny Sous Bois, dove si esercita nella tecnica del palo oscillante, e prosegue la sua formazione nella stessa disciplina al LIDO – Centre Municipal des Arts du Cirque di Toulouse.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti: € 208,00 / € 15,00.