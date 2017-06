Domani Allerta Gialla per temporali su tutta la Liguria

GENOVA. 27 GIU. E’ allerta gialla per domani mercoledì 28 giugno su tutta la Liguria per possibili forti temporali a partire dalla mattinata, dalla serata mareggiate in particolare sul Centro Levante.

Ecco le modalità:

ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU A e D (bacini piccoli e medi) DALLE 6 ALLE 18 di domani, mercoledì 28 giugno.

ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI SU B, C e E (bacini piccoli e medi) DALLE 6 ALLE 21 di domani, mercoledì 28 giugno.

Criticità verde sui bacini grandi

Nel dettaglio ecco le zone di allertamento del territorio ligure:





A: Lungo la costa fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.

Il dettaglio, comune per comune, è reperibile sul sito www.allertaliguria.gov.it dove sono riportate anche le norme di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile Nazionale, da adottare prima e durante gli eventi.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

SITUAZIONE: dopo un lungo periodo secco e caratterizzato da temperature elevate è in arrivo sulla Liguria una perturbazione che provocherà un temporaneo peggioramento delle condizioni meteo. Le caratteristiche salienti saranno la possibilità di temporali anche intensi che dovrebbero transitare da Ponente verso Levante, accompagnati da venti forti e le mareggiate. In particolare si prevede, dalla serata, mare agitato sul Ponente, e mareggiate sulle coste del Centro e del Levante.

L’ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI avvisa il sistema di protezione civile sulla possibilità di effetti al suolo analoghi a quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione, in conseguenza di temporali forti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento. Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale tanto che, in particolare in questo periodo dell’anno, sono possibili ampie e prolungate finestre soleggiate. Sul sito www.arpal.gov.it/homepage/meteo.html è possibile trovare gli spot che sintetizzano, in 30 secondi, le diverse situazioni legate all’allerta meteo e, in particolare, all’allerta per temporali.

Di seguito il quadro previsionale per le prossime ore e per i prossimi giorni:

OGGI, MARTEDI’ 27 GIUGNO: fenomeni non significativi

DOMANI, MERCOLEDI’ 28 GIUGNO: il transito di una saccatura Atlantica determina un peggioramento a partire dalle prime ore del mattino con piogge sparse di intensità moderata su ABCDE, cumulate significative su ABDE, elevate su C. Alta probabilità di temporali forti o organizzati su ABCDE, attenuazione dal tardo pomeriggio su A. Venti forti meridionali, con raffiche di burrasca fino a 60-70 km/h lungo le coste di ABC e sui crinali di DE, con rinforzi in serata. Dalla sera mare localmente agitato su A, mareggiate di libeccio su BC.

DOPODOMANI, GIOVEDI’ 29 GIUGNO: venti di burrasca da Sud Ovest con raffiche fino a 70 km/h su ABC, forti su E. Mare tra agitato e molto agitato su ABC, con mareggiate sulle coste esposte al libeccio; dal pomeriggio localmente intense su CentroLevante.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it