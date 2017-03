GENOVA. 18 MAR. Domani, domenica 19 marzo alle ore 16.00 il Teatro della Tosse per i bimbi propone una fiaba molto significativa, I vestiti nuovi dell’imperatore, raccontata con taglio musicale, per tutte le misure. Una partitura per attori, immagini e musicisti, a partire dalla fiaba di Andersen, un tributo ad HC Andersen da vedere ed ascoltare con rinnovata curiosità. La storia è usata per riferirsi al concetto della “verità vista attraverso gli occhi di un bambino”, ovvero al fatto che spesso la verità viene proclamata da una persona troppo ingenua per comprendere le pressioni esercitate all’interno di un gruppo affinché essa venga taciuta. Nell’opera di Andersen il tema della “purezza degli innocenti” ricorre anche in molte altre fiabe.

I bambini vengono coinvolti nella storia, la musica dal vivo accompagna tutto il racconto che alterna alle parti narrate quelle cantate. La fiaba… ci suggerisce di non fermarsi alle apparenze…una fiaba antica ma incredibilmente attuale, che fa, a un tempo, riflettere e sognare.

Le scene e le immagini sono ispirati ai colori e al segno di Matisse.

Alle ore 15.00 laboratorio gratuito giochiamo tra sogno e realtà con il biglietto dello spettacolo a cura di MIR La Tenda – Centro di medicina integrata.

Biglietto: adulti 8 euro – bambini 6 euro