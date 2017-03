Domani al Verdi “Colpi di timone” di Govi

GENOVA. 25 MAR. Domani, domenica 26 marzo 2017 alle ore 16.00 la Compagnia Genova Spettacoli presenta la commedia Colpi di timone, di Enzo La Rosa, una fra le più note del repertorio goviano, per la regia di Riccardo Canepa.

In questa commedia protagonista è il Comandante Bevilacqua, uomo all’antica che ha iniziato la sua carriera da mozzo ed ora è un facoltoso armatore che amministra dal suo ”scagno” genovese i propri bastimenti. Un carattere burbero e di poche parole, ma sempre pronto ad aiutare i più deboli e le persone in difficoltà, una persona perbene anche se le convenienze sociali e il quieto vivere spesso lo obbligano a tacere ed ignorare i comportamenti disonesti degli altri.

Una commedia ricca d’umanità di passione e di sentimento, divertente, ma segnata da una vena di amarezza. L’autore, Enzo La Rosa, fu valente e giornalista di origine siciliana anche se trasferitosi molto giovane a Roma per dirigere importanti testate. Nelle sue opere letterarie trasfuse il suo spirito siciliano dove l’ironia e il divertimento sono inscindibili da quella tristezza isolana che ben conosce l’animo umano.

Gli spettatori inizialmente restarono sconcertati dalle inaspettate situazioni che obbligano a riflettere e a meditare anche sull’umana condizione, questo non vuol dire che il testo sia indubbiamente divertente e capace di far ridere di cuore, ma soprattutto sa far vibrare i nostri sentimenti più riposti ed autentici.

Nel ruolo che fu di Gilberto Govi, il bravissimo ed accattivante Giunio Laizzari Cuneo, che reciterà assieme a Carla Pergolotti, Maria Luisa Pili, Ilaria Orsi, Rosa La Valle, Martino Crispino, Marco Sacco, Grazia Bottaro, Silvia Mazzola, Fiorina Bobbio, Pietro Odone, GianFranco Merlo.

FRANCESCA CAMPONERO