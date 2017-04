Domani a Tursi ultimo appuntamento con “La voce e il tempo”

GENOVA. 8 APR. Domani, domenica 9 aprile, alle ore 17 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, è in programma l’ultimo appuntamento con la stagione 2017 del programma “La voce e il tempo”.

Per l’occasione verrà proposto un concerto di canti italiani di tradizione orale presentati da Xabier Rebut, eclettico artista attivo come musicista, attore, direttore di ensemble e didatta. Questo dopo aver tenuto oggi e domani un workshop dedicato, appunto, ai canti italiani di tradizione orale, presso i Musei di Strada Nuova: un momento di studio per scoprire i modi musicali della tradizione orale italiana ed esplorare, dalla monodia alla polifonia, i repertori cantati delle diverse regioni e lingue (dialetti) d’Italia, a partire dalle registrazioni originali provenienti da numerose ricerche sul campo. I canti si legano a una funzione ben precisa: quella del racconto, o quella dei rituali, sacri e profani, fino a quella dell’accompagnare il lavoro, sempre saldamente ancorati allo svolgere della vita e delle stagioni, tra quotidiano ed extra-quotidiano.

Al termine dei lavori, domenica alle ore 17, nel salone di rappresentanza di Tursi ci sarà la performance corale con Xavier Rebut, protagonista insieme ai partecipanti al corso.

Verranno presentati brani dai repertori italiani di tradizione orale: canti di cantastorie, canti devozionali, polifonie profane e sacre a 3 o 4 voci, canti di migrazione, di lavoro, di lotta o d’amore, ballate, ninne-nanne, stornelli, lamenti e discanti.

Ingresso libero.