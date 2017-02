Domani a Palazzo Ducale Francesca Rigotti racconta Didone

GENOVA. 21 FEB. Domani pomeriggio mercoledì 22 febbraio 2017alle ore 17.45 presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Francesca Rigotti, filosofa e saggista, tiene una conferenza dal titolo “Un mito amoroso/politico: Didone”.

La storia di Didone, fondatrice e regina delle città di Cartagine, amante infelice di Enea, suicida con la spada sul rogo nota a noi soprattutto dalle pagine dell’Eneide di Virgilio, è stata narrata e rinarrata per più di duemila anni. Due sono nei miti e nelle leggende le immagini di Didone: da una parte la principessa fenicia astuta e coraggiosa, giusta e sollecita sovrana del suo popolo, che si suicida per la vergogna di aver trascurato il governo della città; dall’altra, la donna innamorata, travolta dalla passione per l’amato, che si uccide per disperazione quando Enea la abbandona. Eppure fu soltanto questa seconda figura, di donna debole e preda incontrollata delle passioni, a essere tramandata nei secoli. Venne invece offuscata quella della regina intraprendente e coraggiosa, garante della prosperità del suo regno, e della donna politica che è anche fondatrice della città. Che sarà invece l’immagine che esalteremo.

Francesca Rigotti, è nata a Milano, vive tra la Germania e l’Italia e insegna nell’Università della Svizzera italiana di Lugano, dopo essere stata docente a Göttingen, Princeton e Zurigo. Si occupa di procedure metaforiche e simboliche sedimentate nel pensiero filosofico, nel ragionamento politico e nell’esperienza della vita quotidiana. Collabora con vari media italiani e svizzeri. Tra i suoi libri più recenti, Una donna per amico, con Anna Longo (Napoli-Salerno 2016); Manifesto del cibo liscio (Novara 2015); Onestà (Milano 2014); Nuova filosofia delle piccole cose, Novara 2013; con Duccio Demetrio, Senza figli. Una condizione umana (Milano 2012). È stata insignita del «Premio Standout Woman Award International» Edizione 2016.