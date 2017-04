Domani a La Spezia “il Faust di Goethe secondo Wagner e Liszt”

LA SPEZIA. 8 APR. Per gli appassionati di musica classica domani, domenica 9 aprile alle ore 17.00, presso l’auditorium del CAMeC di La Spezia è in programma l’appuntamento con i due grandi musicisti del XIX secolo: Wagner e Liszt. Il programma, dal titolo “il Faust di Goethe secondo Wagner e Liszt”, sarà eseguito dal duo pianistico composto da Giuseppe Bruno (docente ed ex direttore del Conservatorio Puccini) e Vincenzo Maxia. Lo spettacolo è impostato sul tema del Faust di Goethe e prevede l’esecuzione della Faust Symphonie di Franz Liszt e della Faust Overture di Richard Wagner; i due capolavori sinfonici sono proposti nella trascrizione per due pianoforti (nel secondo caso ad opera dell’autore stesso).

L’Ouverture di Wagner è un lavoro giovanile ma già maturo, in cui le influenze evidenti di Beethoven e Weber sono accompagnate da disegni melodici e armonie cromatiche già vicine all’Olandese e a Tannhäuser; nel caso di Liszt siamo invece di fronte a quello che i più considerano il suo capolavoro sinfonico. In tre movimenti di grande respiro Liszt delinea le figure principali del poema goethiano, dando sfogo alla sua capacità fantastica e alla sua abilità nel trasformare i temi. Ne deriva la conseguenza che Mefistofele appare come una versione caricaturale di Faust, col quale condivide gran parte del materiale motivico, mentre tra Faust e Gretchen il rapporto tematico è più sottile e tende ad evidenziare la relazione amorosa tra i personaggi. Nella versione orchestrale era presente il coro finale, che Liszt ha prudentemente omesso nella trascrizione, il cui splendore strumentale non fa rimpiangere l’originale.

FRANCESCA CAMPONERO

Il costo del biglietto : € 7,00, ridotto € 5,00 per i soci della Società dei Concerti e gli allievi del Conservatorio.