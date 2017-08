Dodici metri rischia di affondare a Portosole

IMPERIA. 16 AGO. La scorsa notte una barca da diporto di 12 metri è quasi affondata a Portosole. Sul posto è intervenuta la capitaneria di porto con i vigili del fuoco che sono riusciti a scongiurare l’evento.

I pompieri hanno dapprima aspirato l’acqua che era entrata nell’imbarcazione con un’idrovora. Poi sono riusciti ad entrare all’interno dell’imbarcazione ed a tamponare la falla. Infine, la barca è stata messa in sicurezza.

Al momento dell’incidente, a bordo del 12 metri non si trovava nessuno.





Sono in corso accertamenti per risalire alle cause che hanno provocato la falla.