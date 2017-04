Divorzio – Sentenza shock: moglie posseduta da Satana, falliti esorcismi

MILANO. 7 APR. Sentenza storica, incredibile e surreale a Milano dove ieri il Tribunale Civile ha riconosciuto nella “possessione demoniaca” la causa della fine del matrimonio tra due coniugi cattolici, con la causa di separazione, quindi, terminata “senza addebito”.

La moglie, stando alle testimonianze ed alle prove fornite dal marito, dai parenti e perfino da un prete esorcista milanese, sarebbe infatti posseduta da Satana. Ed unicamente da questa sua condizione deriverebbero i comportamenti anomali, terrificanti ed inspiegabili che affliggono la donna, e che sono l’unico motivo della fine del matrimonio, data l’impossibilità, da parte del marito, di continuare la convivenza con lei.

La signora infatti, dal 2007, è vittima di violente convulsioni, occhi che si rovesciano e stati di trance durante i quali striscia sul pavimento. Ma non solo. Diversi testimoni hanno raccontato di aver assistito addirittura a levitazioni in aria e, perfino, in chiesa dove era stata portata per essere sottoposta ad un esorcismo, la donna, esile e bassa di statura, con una sola mano avrebbe alzato un tavolo lanciandolo contro l’altare. E i testimoni di questi fenomeni paranormali oggettivamente inspiegabili, tra cui anche dei frati e dei preti, hanno sfilato in Tribunale confermando ogni cosa.

Per questo motivo il giudice del tribunale meneghino, palesemente imbarazzato, ha dovuto emettere la sentenza spiegando come la separazione tra i due coniugi non possa essere addebitata alla donna che, sebbene abbia causato l’impossibilità di proseguire il matrimonio con i suoi comportamenti folli, non “agisce consapevolmente”, ma “altrettanto chiaramente è ‘agìta’, ovvero ‘pilotata’ dal Diavolo.

Nel dettaglio, il Corriere della Sera scrive che “La moglie non nasconde di essersi rivolta ad un monsignore esorcista della Diocesi di Milano. E il frate cappuccino chiamato a testimoniare ha confermato di essere rimasto profondamente “impressionato dai fenomeni ‘poltergeist’ che si verificavano sotto i suoi occhi”. Non nascondendo che dietro tanta follia ci fosse proprio Satana. Gli esorcismi non hanno funzionato e così alla fine il marito è stato costretto a chiedere il divorzio. Il medico psichiatra che ha redatto il verbale sull’analisi psichica della donna afferma che “La signora non risulta affetta da alcuna conclamata patologia tale da poter spiegare i fenomeni”.

Il Giornale conclude quindi affermando che il Tribunale milanese è stato così costretto a riconoscere l’esistenza di “comportamenti parossistici”, “eventi singolari” e “fenomeni inspiegabili”. Ma non ha potuto addebitare alla donna le colpe della separazione. E questo perchè “difetta il requisito della imputabilità soggettiva di questi comportamenti”. La donna non lo fa apposta, ma non è neppure pazza. E’ ‘soltanto’ posseduta. Da Satana. Che l’ha costretta perfino a divorziare.

M.F.