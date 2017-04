ROMA. 10 APR. In occasione del 165° anniversario della fondazione della Polizia, oggi sono state assegnate le medaglie d’oro al Valore Civile e riconoscimenti ai poliziotti caduti in servizio e a quelli che si sono distinti per particolari operazioni, oltre agli atleti del gruppo Fiamme Oro che hanno vinto medaglie Olimpiadi di Rio 2016. Premiata anche la bandiera della Polizia di Stato per “l’attività svolta dalle donne e dagli uomini della Polizia durante i recenti eventi calamitosi che hanno colpito l’Italia Centrale”.

Ecco i destinatari dei riconoscimenti, con le sintesi delle motivazioni ufficiali:

Sovrintendente Capo Mario Vece, artificiere della questura di Firenze, rimasto gravemente ferito lo scorso 1 gennaio durante le operazioni di disinnesco di un ordigno; Assistente Francesco Pischedda, della sottosezione Polizia Stradale di Bellano (Lc), deceduto nel tentativo di bloccare un fuggitivo non fermatosi all’alt durante un controllo, a ritirare il premio la figlia del poliziotto accompagnata dalla madre e dalla nonna; Vice sovrintendente Diego Turra, del reparto Mobile di Genova, deceduto durante un servizio di ordine pubblico resosi necessario per bloccare un tentativo di occupazione del Cta di Ventimiglia, a ritirare il premio la moglie; Agente scelto Domenico Lo Greco e i familiari dell’agente scelto Nicola Scafidi, entrambi della sottosezione Polizia Stradale di Novara Est, il primo rimasto gravemente ferito ed il secondo deceduto durante l’espletamento di accertamenti di polizia giudiziaria in autostrada; Assistente capo Cristian Movio e agente scelto Luca Scatà che il 23 dicembre 2016 hanno neutralizzato il terrorista Amri durante un controllo a Sesto San Giovanni (Milano).





Tra gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro i premiati sono stati l’assistente Elisa Di Francisca (medaglia d’argento nella gara individuale di fioretto femminile), l’agente scelto Gregorio Paltrinieri (medaglia d’oro nei 1500 stile libero), agente scelto Gabriele Rossetti (medaglia d’oro nel tiro al volo specialità skeet), agenti scelto Andrea Santarelli e Marco Fichera (medaglia d’argento nella gara a squadre di spada maschile), agente scelto Elisa Longo Borghini (medaglia di bronzo nella gara individuale di ciclismo su strada), agente scelto Marco Di Costanzo (medaglia di bronzo nel canottaggio specialità due senza 2000m).