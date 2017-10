GENOVA. 8 OTT. Martedì 10, alle ore 20.30, debutta in Prima Nazionale al Teatro della Tosse di Genova “Disgraced”, testo di Ayad Akhtar, autore americano di origini pakistane, vincitore del Pulitzer 2013 per il teatro, tra i maggiori successi drammaturgici degli ultimi anni con la traduzione e la regia di Jacopo Gassmann.

Lo spettacolo, coprodotto dal Teatro della Tosse di Genova e dal Teatro di Roma – Teatro Nazionale, è una moderna tragedia greca, ambientata in una Manhattan ricca, colta e liberale. Il testo ruota intorno a temi di fortissima attualità quali le potenziali tensioni fra le fedi religiose e il mondo odierno, la difficile e pur necessaria convivenza fra le diverse identità etniche, esplorando sia le possibili aperture ma anche le ipocrisie e i pregiudizi che spesso ne conseguono. Un testo tutto contemporaneo tra i più complessi di Ayad Akhtar.

“Disgraced è un testo di chiara matrice americana, soprattutto nella misura in cui ognuno dei personaggi, a suo modo, sente fortemente sia il desiderio che la pressione di doversi allineare a un certo modo di essere dettato dalle narrazioni dominanti, che spesso costringono le minoranze ad interiorizzare un senso di oppressione – dice Gassmann – Ed è all’interno di questo orizzonte, così fortemente esacerbato in seguito agli eventi dell’11 Settembre, che l’autore esplora quanto profonde possano essere le contraddizioni e le difficoltà di rappresentazione di sé per chi proviene da altri retaggi culturali e sta oggi cercando una sua identità nel nuovo paese d’adozione, come Amir Kapoor, moderna figura shakespeariana”.





La scena firmata da Nicolas Bovey riproduce un ricco appartamento dell’Upper East Side di New York arredato alla moda. I ruoli dei protagonisti a Hossein Taheri, Francesco Villano, Lisa Galantini, Saba Anglana e Lorenzo De Moor. Le luci sono di Gianni Staropoli, video di Alfredo Costa mentre i costumi sono firmati da Daniela De Blasio.

Disgraced resterà in scena a Genova al Teatro della Tosse fino al 20 ottobre 2017 mentre a Roma sarà sul palco del Teatro India dal 6 al 18 marzo 2018.

Francesca Camponero