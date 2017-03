GENOVA. 31 MAR. Disastro giunta Doria, che a Tursi non ha più i numeri per governare. Stangata per i genovesi. Alla ripresa dei lavori del consiglio comunale di oggi pomeriggio, il sindaco Marco Doria ha accettato la richiesta del capogruppo Pd Simone Farello di ritirare la delibera per aggregare Amiu con Iren Ambiente.

La seduta è stata nuovamente sospesa su richiesta di Farello per valutare il nuovo emendamento alla delibera sulle aliquote Tari annunciato da Doria, che a causa della mancata approvazione della delibera Iren-Amiu prevede un aumento per il 2017 superiore al 18% anziché del 6,89%, previsto per recuperare gli extracosti provocati dallo smaltimento fuori Regione dei rifiuti genovesi nell’ultimo triennio a causa della chiusura della discarica di Scarpino.