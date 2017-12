Disastro ferrovie, Trenitalia impedisce raccolta firme pendolari: Pd protesta

“Per quale motivo un capotreno di Trenitalia ha impedito a un volontario del Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba di raccogliere, a bordo di un convoglio (tanto per cambiare fermo da un’ora e mezza a Sampierderena per un guasto al passaggio a livello di Genova Granara), le firme a favore di una petizione lanciata dalle associazioni dei consumatori e dai comitati pendolari per chiedere nuove regole in caso di emergenza meteo e la sospensione della firma al contratto di servizio fra Regione e Trenitalia?”.

Lo hanno chiesto oggi, dopo la denuncia di Assoutenti, i consiglieri regionali del Pd Raffaella Paita, Giovanni Lunardon e Luca Garibaldi.

“Crediamo che raccogliere firme per una petizione – hanno aggiunto gli esponenti del Partito Democratico – sia un’attività del tutto legittima. E pensiamo soprattutto che, dopo quanto successo nei giorni scorsi (e cioè i gravissimi disagi alla circolazione dei treni a causa del maltempo) sia normale e giusto che i pendolari, così tanto colpiti da tali disservizi, chiedano democraticamente un cambio di rotta a Trenitalia e maggiori garanzie alla Regione.





Quindi vorremmo capire perché sia stato impedito a queste persone di far valere i propri diritti. Chiediamo all’assessore Berrino di fare chiarezza su questa vicenda, nella speranza che, in futuro, i pendolari possano tranquillamente svolgere un’attività democratica e lecita come la raccolta delle firme a bordo dei treni su cui ogni giorno viaggiano e il cui servizio, per usare un eufemismo, non è di certo sempre impeccabile.

E chiediamo all’assessore soprattutto di rispondere nel merito ai rilievi posti dalle associazioni e dai comitati dei pendolari nella petizione che sta circolando in questi giorni e che sta ricevendo una larga adesione da parte degli utenti del servizio ferroviario regionale”.