GENOVA. 20 FEB. Disastro Trenitalia. Insicurezza sui nostri treni, ma anche aumenti del biglietto e pesanti ritardi dei convogli con passeggeri tartassati ed infuriati. I nuovi pesanti disagi per i viaggiatori delle linee ferroviarie della Liguria si sono registrati stamane per l’ennesimo guasto tecnico, che ha provocato ritardi fino a 40 minuti per diversi treni regionali in servizio sulla linea tra Savona e La Spezia.

Migliaia i pendolari e i turisti infuriati perchè sono saltati appuntamenti e coincidenze con altri treni e, per alcuni, con le partenze degli aerei dal Cristoforo Colombo. Il guasto si è verificato di primo mattino ad Albenga per cause in corso di accertamento, ma ha avuto ricadute sulla linea per diverse ore. I treni che fanno la spola lungo tra le due riviere hanno accumulato ritardi che non sono stati recuperati. In sostanza, lamentano i passeggeri, non passa giorno senza guasti e problemi sui percorsi ferroviari della Liguria.