GENOVA. 22 FEB. “Non è accettabile il continuo verificarsi di ritardi che, da almeno due settimane, si riscontrano sulla linea del Ponente, nelle fasce d’orario più frequentate dai pendolari. Pertanto ho sollecitato Trenitalia a fornirmi spiegazioni puntuali sulle cause dei disguidi tecnici che hanno portato a questa situazione e a rimediare al più presto perché non si ripetano più”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino in merito ai ritardi nella circolazione ferroviaria sulla linea del Ponente ligure che si sono verificati negli ultimi giorni creando disagi ai passeggeri.

“Visto lo stop della linea – continua l’assessore Berrino – per oltre 40 giorni, nello scorso autunno per mettere a punto la piena funzionalità della tratta, mi sarei aspettato un servizio regolare, affidabile e ancora più puntuale rispetto a quando il raddoppio nella linea tra Finale e Andora non era in funzione. Purtroppo così non è stato. Tuttavia, visti gli impegni ottenuti in queste ultime ore da parte di Trenitalia e Rfi, auspico che siano superati gli attuali disservizi, consentendo la circolazione entro i primi giorni di marzo a pieno regime della velocità per cui la linea è stata realizzata e venga ultimata nei tempi previsti la stazione di Imperia”.