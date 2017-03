GENOVA. 31 MAR. Pasticcio delibera aggregazione Iren-Amiu. Il candidato sindaco del centrosinistra ed attuale assessore comunale Gianni Crivello (ex Sel area Pd) parte già zoppo per le prossime elezioni amministrative di giugno.

A Tursi stamane i numeri per la maggioranza non ci sono. La giunta Doria sembra costretta a ritirare la delibera sulla fusione Iren-Amiu per non andare incontro a una nuova bocciatura dell’aula. La richiesta, dopo la ripresa dei lavori sospesi ad inizio seduta, è arrivata poco fa dal capogruppo del Partito democratico, Simone Farello: “Non c’e’ la maggioranza per approvare questa delibera. E’ un fatto politico di cui dobbiamo prendere atto”.

Il pubblico e i lavoratori protestano e urlano “dimissioni, dimissioni” al sindaco Marco Doria, che a sua volta ha chiesto una sospensione dei lavori per valutare la richiesta del Partito democratico. “Io invece le chiedo di stare li’ e votarsi l’aumento della Tari” ha commentato la capogruppo del Pdl, Lilli Lauro.

Convincere il sindaco a ritirare la delibera di aggregazione Amiu-Iren per evitare che una bocciatura da parte del Consiglio comunale si ripercuota politicamente in maniera irreversibile sulla campagna elettorale di Gianni Crivello. E’ la carta che stanno cercando di giocare il vicesindaco Stefano Bernini e il segretario provinciale del Pd, Alessandro Terrile.

Tuttavia, il sindaco Doria, nonostante la quasi certezza che l’aula non abbia i numeri per approvare la delibera, vorrebbe comunque presentarsi al voto rimettendo al Consiglio la responsabilità di bocciare il provvedimento, con il conseguente rischio di provocare la liquidazione di Amiu. C’e’ anche chi tra la maggioranza starebbe pensando al piano B. Ossia approvare un aumento della Tari al 18% per quattro anni- e non a poco meno del 7% per il 2017 con un aumento complessivo di oltre il 30% in quattro anni- e azzardare comunque una proroga del contratto di servizio anche senza aggregazione, con il rischio pero’ che venga impugnata e con il problema di trovare il finanziamento per realizzare gli impianti necessari a realizzare il piano industriale di Amiu e a riaprire la discarica di Scarpino.

Secondo quanto riferito da Marco Doria, se non si dovesse procedere all’aggregazione Iren-Amiu, la giunta dovrebbe chiedere di votare un aumento della Tari del 18% nel 2017 e un’anticipazione di cassa all’azienda pari a 25 milioni di euro. Inoltre, la Tari aumenterebbe progressivamente fino al 2020, data di scadenza naturale del contratto di servizio. Nel dettaglio delle tasse alle stelle per i genovesi, rispetto alla quota del 2016 la crescita media della tariffa sarebbe del 30% nel 2018, del 52% nel 2019 e del 55% del 2020.