GENOVA. 13 APR. Disagi oggi in centro a Genova dove oggi e domani dalle 9 alle 17 rimane chiusa la rampa tra via D’Annunzio e corso Aurelio Saffi direzione centro per un intervento di manutenzione.

I disagi, con le polemiche conseguenti, sono stati determinati dalla fascia d’orario dell’intervento e per la poca comunicazione all’utenza dello stesso.