Le Associazioni di Utenti e di Famiglie presenti e operative nell’area della disabilità, hanno indetto per venerdì 20, alle ore 10, presso il TEATRO VON PAUER (Piccolo Cottolengo Don Orione) di via Ayroli 35 a Genova, un incontro per informare la popolazione interessata “sui gravi rischi che si stanno correndo nell’ambito del processo di cambiamento che la Regione Liguria ha messo in atto relativamente ai servizi riabilitativi sulla disabilità”.

“Il rischio obiettivo – spiegano utenti e famigliari – è quello di una riduzione della qualità a seguito del contenimento dei costi, riduzione del budget e rimodulazione delle figure professionali coinvolte. Si torna ad essere per la Regione solo handicappati e non disabili bisognosi di cure.

Domina nelle proposte l’assistenzialismo con gravi rischi di perdita di professionalità oggi presenti nei servizi.





Di fatto si sta passando da processi riabilitativi e di integrazione a forme di assistenza già superate dalla metà del secolo scorso”.