Direttore Entrate: “Mi hanno detto che era una donazione”

GENOVA. 12 APR. Nel pomeriggio di oggi si è svolto l’interrogatorio per Stefano Quaglia, il commercialista denunciato dalla guardia di finanza per concorso in corruzione con il direttore provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini.

Quaglia, difeso dall’avvocato Ernesto Monteverde, ha risposto alle domande per oltre quattro ore e il verbale è stato secretato dal pm.

Walter Pardini che si trova nel carcere di Marassi ha incontrato il suo legale, l’avvocato Stefano Savi al quale ha detto che all’incontro a Recco non sapeva che gli sarebbe stato consegnato il denaro dai tre rappresentanti della Securpol. “Quando mi hanno consegnato la busta – ha riferito al legale – mi hanno detto che era una donazione”.





Venerdì mattina sarà la volta dell’interrogatorio di Walter Pardini ad opera del gip Paola Faggioni.