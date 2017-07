Dipendente albergo ruba cellulare a cliente: arrestato

GENOVA. 25 LUG. Un 25enne ecuadoriano ieri mattina è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le volanti sono intervenute presso un hotel di Sampierdarena, dove una cliente aveva subito il furto del cellulare.

La donna, al momento di lasciare la camera d’albergo, aveva posato l’apparato sul bancone della reception ed era uscita dimenticandolo. Quando se ne era resa conto, era ritornata indietro, ma non l’aveva più trovato.

Nell’albergo era presente come unico dipendente un ecuadoriano di 25 anni, che ha riferito alla polizia di non aver rinvenuto il cellulare e di non essere in grado di far visionare le immagini del sistema di sorveglianza.





Quando, alle insistite richieste dei poliziotti, è stato possibile vedere il filmato, grazie ad un altro dipendente dell’hotel, le immagini hanno mostrato come il 25enne immigrato fosse l’autore del furto.

I poliziotti hanno così potuto recuperare il maltolto e hanno accompagnato il ladruncolo in Questura, nonostante la resistenza opposta dallo stesso che ha spintonato gli agenti, colpendone uno con un pugno al volto e causandogli lesioni medicate al pronto soccorso con 4 giorni di prognosi.