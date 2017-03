GENOVA. 11 MAR. “Massima solidarietà e sostegno ai 25 vigili del fuoco genovesi del nucleo elicotteristi che hanno dato le dimissioni in blocco, come tanti altri colleghi in tutta Italia, per vedere riconosciuta la loro professionalità e i rischi del proprio mestiere, attraverso l’apertura del contratto di categoria”.

Lo hanno dichiarato ieri i consiglieri regionali del M5S Alice Salvatore e Marco De Ferrari.

“Il MoVimento 5 Stelle – hann aggiunto Salvatore e De Ferrari – si sta muovendo a tutti i livelli istituzionali, a cominciare dal Parlamento con un’interrogazione al Senato a prima firma Nunzia Catalfo per chiedere al Ministro dell’Interno di riconoscere ai piloti e agli specialisti del reparto volo dei Vigili del fuoco lo stesso inquadramento giuridico, economico e pensionistico del personale aeronavigante dello Stato.

Parliamo di un servizio storico e di una categoria fondamentale nella filiera dell’emergenza, come abbiamo visto anche in occasione dell’ultimo sismico nell’Italia centrale, che pure si trova a fare i conti con un’ingiustificata disparità di trattamento, in barba alle promesse del Governo e della riforma Madia, che si sono rivelate solo fumo negli occhi.

Toti e la sua Giunta facciano pressione sul Governo per garantire sicurezza e dignità ad una delle componenti dello Stato più importanti e sottovalutate, soprattutto in una regione come la Liguria ad altissimo rischio idrogeologico e di incendi”.