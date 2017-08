GENOVA. 14 AGO. La polizia, in seguito ad un “curiosa” perquisizione, ieri ha denunciato in stato di libertà due pregiudicati genovesi di 40 e 52 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi. I due erano già stati identificati nei mesi scorsi nei vicoli del centro storico per questioni legate allo spaccio di droga.

L’attività di indagine è scaturita dalla richiesta di intervento di un tassista genovese, che aveva trovato nel proprio veicolo una pistola, verosimilmente abbandonata da un cliente, fedele riproduzione della “Beretta 92” in uso alle forze dell’ordine.

Dagli accertamenti svolti sulle ultime persone trasportate a bordo del taxi, sono quindi emersi i nomi dei pregiudicati residenti nel quartiere di Marassi.





La Squadra Mobile ha pertanto avviato le indagini, ricostruendo i movimenti dei due sospettati grazie all’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza installati nel Centro Storico.

Durante l’attività investigativa è emerso anche l’esistenza di un traffico di sostanze stupefacenti, motivo per cui sono stati effettuati servizi di osservazione ed appostamento che hanno confermato il giro di droga.

Le successive perquisizioni hanno ulteriormente confermato il quadro indiziario. In casa del 52enne è stata infatti rinvenuta la confezione dell’arma abbandonata a bordo del taxi, mentre il 40enne è stato trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga.