GENOVA. 8 MAR. Il 30 marzo in prima nazionale al Teatro Archivolto va in scena “Momenti di trascurabile in/felicità”, varietà dell’anima di Francesco Piccolo per la regia di Giorgio Gallione, che vede protagonisti due veterani della risata Ugo Dighero e Maurizio Lastrico.

Come saltimbanchi dell’anima i due attori, affezionatissimi dell’Archivolto, portano sul palco gli infiniti spicchi di una realtà che attraverso il sorriso nasconde, almeno per un attimo, il senso più profondo e volubile della vita.

Possono esistere felicità trascurabili? Quei piaceri intensi e volatili che punteggiano le nostre giornate e ne accendono i minuti come fiammiferi nel buio? E le piccole infelicità, i contrattempi possono contenere in sé anche qualche scintilla di divertimento e vitalità?

I due fortunati libri di Francesco Piccolo – Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità – sono un irresistibile catalogo dell’allegria del vivere, inciampi compresi. Da questo materiale nasce lo spettacolo, una sorta di umanissimo varietà “sentimentale” che gioca con le nostre fobie, debolezze, tic, abitudini e conformismi.

Lo spettacolo resta a cartellone fino all’8 aprile.

FRANCESCA CAMPONERO