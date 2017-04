Difficoltoso salvataggio dei vigili del fuoco a Lorsica

GENOVA. 10 APR. E’ di questa mattina il complicato intervento svolto dai VVF di Chiavari per soccorrere un operaio che, per via di un malore, è caduto in una scarpata in Località Monteghirfo nel Comune di Lorsica.

Le operazioni sono risultate molto complesse perché l’operaio si trovava in una zona impervia, dove l’elicottero VF inviato sul posto, per via delle numerose teleferiche che attraversano la vallata, non poteva operare.

Dopo aver portato il ferito sul sentiero, attraverso l’uso di una barella speciale è stato trasportato in spalla fino all’ambulanza e di portato all’ospedale di Lavagna.





Le operazioni, iniziate alle 10.20 si sono concluse alle 14 circa. Sul posto anche il 118