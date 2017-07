SAVONA. 19 LUG. Un paziente settantenne che doveva essere operato per un’ernia inguinale all’Ospedale San Paolo di Savona ha rifiutato l’intervento dopo aver saputo che l’anestesista era una donna.

“Non mi faccio operare con una anestesista donna – ha detto l’uomo ai sanitari – in giro dicono che le donne anestesiste del San Paolo non sono brave”.

In sala operatoria c’era il chirurgo che aspettava ma lui, il paziente, era rimasto nella stanza a parlare con i sanitari che cercavano di convincerlo. Il settantenne è rimasto irremovibile a tal punto da arrivare a firmare e non farsi operare.





Disappunto da parte del primario Brunello Brunetto: “Chi lavora con me gode della fiducia senza distinzione di sesso”.

Solidarietà all’anestesista dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. “Non nascondo di aver appreso la notizia con un certo stupore – spiega il sindaco Caprioglio – Trovo assurdo che si possa rifiutare un trattamento sanitario a causa di pregiudizi di genere o sulla base di voci infondate. È inaccettabile che non ci si sottoponga alle cure perché la dottoressa è donna, ed è inconcepibile che tutto ciò avvenga sul nostro territorio. L’Ospedale San Paolo di Savona è una struttura rinomata per i propri servizi di alta qualità e per la professionalità di tutto il personale. Da primo Sindaco donna della Città, sono particolarmente colpita: a nome mio e dell’Amministrazione Comunale di Savona, solidarietà all’anestesista coinvolta in questa vicenda, rinnovando la stima verso il personale medico e infermieristico dell’Ospedale San Paolo”.