DIANO MARINA. 21 FEB. Un totano di oltre un metro di lunghezza e quasi sei chili e mezzo di peso è stato trovato spiaggiato a Diano Marina sul lido della cittadina imperiese, poco dopo Capo Berta.

Ad avvisare la Capitaneria di Porto, ieri sera, è stato un passante che ha avvistato l’esemplare da record. Il mollusco cefalopode è stato portato allo zoo profilattico di Imperia per essere studiato e per un esame autoptico. Se l’esemplare risultasse di interesse, potrebbe essere in seguito oggetto di studio degli esperti all’Università di Genova. Il periodo di riproduzione della specie, che va da novembre a marzo, potrebbe essere la causa dello spiaggiamento in quanto proprio in questo periodo i totani di solito si avvicinano alla costa.