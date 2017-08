IMPERIA. 14 AGO. Una cinquantina di ombrelloni e lettini utilizzati come una sorta segna posto abusivo sulle spiagge libere di Diano Marina, stamane sono stati sequestrati dagli agenti della polizia municipale su ordine dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Chiappori (Lega).

Il blitz contro i furbetti dell’ombrellone è scattato all’alba, con la collaborazione della Capitaneria di Porto.

In gran parte, si tratta di turisti che ogni anno occupano il litorale, già dal giorno o dalla notte precedente, per assicurarsi un posto in prima sulla meravigliosa spiaggia.





Un’abitudine, hanno spiegato in Comune, che si manifesta soprattutto nel periodo di Ferragosto.

Agenti e militari hanno anche sequestrato parecchia attrezzatura da mare e chi si dovesse presentare per chiederla indietro sarà denunciato per l’occupazione abusiva di suolo pubblico demaniale.

Nel corso dell’operazione anti abusivi sono state scoperte anche alcune famiglie di turisti, in gran parte provenienti dal torinese, che avevano trascorso la notte in spiaggia.