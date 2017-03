IMPERIA. 10 MAR. Accoglienza per forza e l’imperiese scende in piazza. Oggi 500 persone hanno manifestato a Diano Marina con sei dei sette sindaci coraggio del Golfo Dianese: “Il Governo di Roma prevarica sindaci e cittadini imponendo l’accoglienza dei migranti anche nei Comuni che sono contrari”.

Il capogruppo regionale della Lega Nord Liguria, Alessandro Piana, oggi presente all’assemblea pubblica di Diano Marina, ha espresso solidarietà alla cittadinanza, a Giacomo Chiappori, Valerio Urso ed agli altri rappresentanti di Cervo, Villa Faraldi, Diano Castello, Diano San Pietro, Diano Aretino.

“Partecipazione all’assemblea pubblica doverosa. Esprimiamo vicinanza ed appoggio politico a sindaci e cittadinanza del comprensorio dianese – spiega Piana – finiti nel tritacarne del caos immigrati. Roma prevarica i cittadini che sono contrari al degrado. Il Governo è libero di collocare i migranti dove vuole, imponendo l’accoglienza per forza nei vari Comuni senza avvertire nessuno, ma queste prevaricazioni appaiono ingiuste, antidemocratiche e prive di buonsenso.

Se il Prefetto segue le direttive del Ministero, non si possono trattare i sindaci come l’ultima ruota del carro e metterli uno contro l’altro. E’ un sistema profondamente sbagliato. Il problema del caos immigrati va risolto in un altro modo, ossia all’origine, contrastando gli sbarchi e non certo andando a prenderli sotto costa in Nordafrica.

Ricordo che il commissario UE all’Immigrazione ci ha finalmente dato ragione, spiegando che l’80% dei migranti sbarcati in Italia risultano irregolari e non hanno diritto all’accoglienza. Chi chiede legalità non è razzista. Chi vuole aiutare gli italiani in difficoltà economiche, ha ragione.

Senza contare che il Golfo Dianese è un territorio ad alta vocazione turistica. Infatti, dai 15mila residenti in inverno passa ai circa 100mila in estate. Non si capisce per quale motivo si debba minare l’economia turistica e mettere a rischio posti di lavoro. Il caos immigrati non rappresenta sviluppo economico, ma un danno per tutti”.