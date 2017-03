Derby Samp, pagelle LN: Muriel decisivo, Fernandes opaco

GENOVA 11 MAR. La Samp fa 2 su 2 e conquista anche la stracittadina di ritorno grazie alla rete di Muriel che affossa il Grifone.

Ovviamente promosso Muriel ma anche il suo gemello Quagliarella mentre sono stati un pò opachi ma sufficienti Bruno Fernandes e Jacopo Sala.

Ecco le pagelle di LN:

Viviano: 7 Decisivo: Il muro fondamentale della Samp salva su Pinilla.

-Sala:6 Onesto: Patisce le ripartenze del Grifone, fa il suo compitino.

-Skriniar: 6,5 Ordinato: Il gigante buono sempre più fondamentale e preciso negli schemi di mister Giampaolo.

-Silvestre: 7 Roccioso: The Wall ci mette sempre la faccia salva le diverse palle perse del Genoa.

-Regini: 7 Pendolo: Un capitano coraggioso sempre più incisivo nel derby.

-Barreto: 6,5 Metronomo: Detta i ritmi in mezzo al campo .

-Torreira: 7,5 Trottolino: Il migliore in campo dà bellissimi palloni agli attaccanti.

-Linetty: 7 Incursivo: Ha le chiavi del centrocampo, regge bene la linea offensiva.

-B. Fernandes: 6 Nebuloso: Una giornata storta per il centrocampista portoghese,sbaglia qualcosina.

-Muriel: 8 Uomo Derby: Sempre più decisivo nei derby, va in doppia cifra si porta a 10 marcature stagionali in Campionato.

-Quagliarella: 7 Intramontabile: Sempre più determinante e sempre più attivo negli schemi della Sampdoria.

-Praet: Sv

-Shick: 7,5 Gioiello: le sue giocate sono da Oscar, sempre più fondamentale e sempre più goloso di gol.

-Djuricic: Sv

-Allenatore Marco Giampaolo: 7,5 Professore: Ha letto al meglio la partita,sempre più importante nel futuro della Sampdoria.

-Terna Arbitrale: Daniele Orsato di Schio: 7 Una direzione perfetta ed ordinata, all’inglese lascia correre diverse volte il gioco senza pause.

Simone Mora