Derby, Samp: Giampaolo “Entrati nella storia”

GENOVA 12 MAR. Con le belle prestazioni e i risultati eclatanti, la Sampdoria quest’anno potrebbe riempire un diario. Ma stavolta ha fatto di più: ha messo mano al settantennale libro di storia blucerchiato. «Questa è una grande gioia – commenta il comandante Marco Giampaolo -, per i tifosi e per noi. Abbiamo scritto una nuova riga negli annali. E il merito è di questa squadra, che gioca sempre con il cuore, non si tira indietro mai».

Attese. Non era facile pensare di avere la meglio sugli avversari, tanto poveri tecnicamente quanto arroccati a difesa del pari. «Abbiamo provato a fare la partita, come facciamo di solito – conferma il mister -. Siamo stati inizialmente poco intensi nella trasmissione di palla, anche perché ci aspettavano nella metà-campo per ripartire, così si faceva fatica a trovare sbocchi. Ma me l’aspettavo. Abbiamo tenuto bene il campo, giocando con grande presenza fisica e vincendo su tutte le seconde palle».