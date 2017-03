Derby, Regini e Veloso presente alla Junior Tim Cup

GENOVA 9 MAR. Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che hanno incontrato il blucerchiato Vasco Regini e il rossoblù Miguel Veloso all’Oratorio San Siro di Struppa a Genova. «Giocare e divertirsi. Questo è essenziale a tutte le età, a maggior ragione da bambini – ha detto il difensore della Sampdoria ai presenti -. Sono contento di rappresentare la Sampdoria in questa situazione: come Società cerchiamo sempre di lanciare messaggi positivi e questo è senza dubbio uno di questi».

Sogno. Un pomeriggio all’insegna della condivisione e delle emozioni per tutti i partecipanti. Prima i ragazzi hanno rivolto qualche domanda ai rappresentanti delle squadre genovesi per poi consegnare loro la maglia Uno di Noi. I due calciatori, insieme con il capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, hanno poi firmato una speciale maglia che farà una “staffetta” in tutte le città dei prossimi incontri. Alcuni dei giovani della Junior TIM Cup hanno avuto infine la possibilità di scendere in campo con i due rossoblucerchiati, momenti che i ragazzi hanno immortalato con foto da postare sui propri profili social per raccontare, attraverso l’hashtag #juniortimcup, una giornata da sogno.

Derby. La Junior TIM Cup farà nuovamente tappa a Genova, nel pre-partita del derby Genoa-Sampdoria, quando le squadre dell’Oratorio San Giuseppe Lagaccio e dell’Oratorio La Salle si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti del “Ferraris”.