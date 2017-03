Derby, Qui Samp: Quaglia “Gara particolare”

GENOVA 10 MAR. Fabio Quagliarella è concentrato. Sa bene che il derby della Lanterna ormai alle porte è una sfida che esula da ogni tipo di pronostico, dove dati statistici e posizioni di classifica possono essere capovolti dal campo. «Arriviamo sereni a questa partita, ma non rilassati perché se così fosse vuol dire che non avremmo capito nulla – afferma l’attaccante al microfono di Premium Sport -. Sappiamo benissimo che la stracittadina è una gara a sé, non contano i punti, servirà solo fare una grande gara per provare a vincere».

Storia. La Sampdoria sta attraversando un ottimo periodo di forma, trascinata nelle ultime partite proprio dal bomber campano, a segno consecutivamente nelle ultime tre giornate. «Stiamo bene, ma per vincere questo tipo di partite serve tirare fuori qualcosa in più – prosegue -. Bissare il successo dell’andata equivarrebbe ad entrare nella storia e deciderla con un gol sarebbe fantastico. Il nostro uomo-derby? Barreto».

Chioccia. La formazione di Marco Giampaolo dispone di tanti calciatori di talento che hanno trovato nel numero 27 una chioccia alla quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà e dalla quale prendere spunto per continuare il proprio percorso di crescita. «Sono tutti ragazzi intelligenti – conclude Quagliarella -. Ascoltano con piacere i miei consigli e quelli degli altri giocatori d’esperienza come Palombo, Silvestre, Viviano».