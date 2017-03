Derby, qui Samp: Muriel guida l’assalto blucerchiato

GENOVA 11 MAR. Tutti abili e arruolati. Marco Giampaolo può contare sull’intera rosa a sua disposizione in chiave-derby della Lanterna. A seguire l’elenco dei 24 blucerchiati convocati per la stracittadina di questa sera, sabato.

Portieri: Falcone, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Sala, Silvestre, Simic, Skriniar.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

Nonostante l’ottimo periodo di Schick in avanti il mister marchigiano sembra non poter rinunciare alla coppia gol più in forma nel momento in serie A: ovvero Quagliarella e Muriel. A centrocampo il protagonista sarà Edgar Barreto mentre in difesa non ci saranno sorprese con Silvestre e Skriniar.