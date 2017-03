Derby, Qui Genoa: Ntcham verso i titolari

GENOVA 11 MAR. Vigilia del derby della Lanterna numero 114 per l’ambiente Genoa ieri voglioso di riscatto.

Sul ‘Signorini’ di Pegli ieri splendeva un sole estivo e per aumentare la carica di Burdisso e compagni è arrivata puntuale la visita del presidente Preziosi. Il patron ha seguito da bordo campo insieme ai dirigenti tutto l’allenamento, che è servito a mister Mandorlini e ai collaboratori per verificare gli ultimi aspetti e completare la preparazione in vista della stracittadina. Al termine della seduta, lo staff ha diramato la lista dei convocati: 2 Edenilson, 3 Gentiletti, 4 Cofie, 5 Izzo, 8 Burdisso, 9 Simeone, 10 Ntcham, 11 Palladino, 14 Biraschi, 15 Hiljemark, 16 Beghetto, 17 Taarabt, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 24 Munoz, 27 Pandev, 28 Brivio, 30 Rigoni, 32 Morosini, 38 Zima, 51 Pinilla, 83 Rubinho, 93 Laxalt, 94 Cataldi.