Derby, Qui Genoa: Mandorlini “Partita speciale”

GENOVA 10 MAR. Per vedere cosa bolle nella pentola occorre aspettare. Il giorno prima le ricette offrono un concentrato di considerazioni. In due partite mister Mandorlini è riuscito a imprimere una svolta. Sono arrivati i risultati e ora il tecnico si appresta a vivere le sensazioni del derby con l’entusiasmo che una gara così comporta. “Questa è la partita più attesa a cui teniamo molto, ha un fascino particolare e in città si respira un’aria diversa. La medicina migliore sono sempre i risultati e in questo senso la vittoria di Empoli si è rivelata fondamentale, aprendo una settimana in cui ci siamo allenati più sereni e liberi mentalmente. Affrontiamo una squadra che è sopra di nove punti, hanno vinto l’andata ma sono situazioni che contano relativamente nel calcio. Credo che gli aspetti psicologici, legati a quelli ambientali, possano rivelarsi determinanti. Un Genoa più di lotta o di governo? Non puoi prescindere da entrambi i fattori. Mi piacerebbe, questo sì, vedere quel carattere che ci ha permesso di recuperare le partite nei finali. Non mi permetterei di togliere alcun giocatore agli avversari, perché è sportivo che ognuno si giochi al meglio le proprie carte. Per me è importante avere i miei a disposizione e guardo soltanto in casa nostra. Dovremo cercare di essere agonisticamente pronti. Il resto saranno i novanta minuti a dircelo”.

Soffierà forte il vento della Gradinata Nord in un derby che il Grifone giocherà in casa per quanto stabilisce il calendario. Due quarti dello stadio saranno bardati di rossoblù. La forza della gente, la voglia della squadra. “Abbiamo bisogno di sentire vicini i nostri tifosi. L’altro ieri sono venuti in tanti e sabato saranno tantissimi. Sarebbe bello regalare una grande gioia a tutti loro. Vedremo di mettere in campo le nostre qualità e caratteristiche, ogni aspetto ha la sua importanza. In settimana abbiamo avuto più tempo per analizzare le cose e lavorare su certe dinamiche. E’ stato importante ottenere dei risultati, il come era un aspetto secondario e inoltre non stravolgere l’assetto esistente. Poi arriverà un po’ di coraggio con le vittorie che spero aumentino. Al di là dei moduli e degli interpreti conta l’atteggiamento dal punto di vista mentale, il modo di stare in campo e il fatto di crederci sino alla fine. In questo momento credo che sia opportuno dare continuità e puntare a essere solidi. Con il presidente ci siamo sentiti e oggi abbiamo ricevuto la sua visita. Sappiamo quanto ci tenga, sarebbe bello renderlo felice. Con i ragazzi sinora ho parlato poco di questa partita perché penso non ci sia bisogno di caricare i toni. Il derby è sempre stata una partita bellissima e sono orgoglioso di poterla vivere su questa panchina”.