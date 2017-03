Derby, prevendita a gonfie vele per la stracittadina

GENOVA 3 MAR. Ancora un giorno di prelazione, poi il via alla vendita libera. La Sud intanto, in vista del derby della Lanterna del prossimo 11 marzo, sta andando verso il tutto esaurito. Fino alla serata di domani, venerdì 3 marzo, i tifosi blucerchiati possessori di abbonamento o voucher potranno far valere il proprio diritto di precedenza nell’acquistare un biglietto di Gradinata per la stracittadina. Da sabato a lunedì è prevista una sosta tecnica mentre dalle ore 10.00 di martedì 7 marzo si potrà acquistare senza vincoli la rimanenza dei tagliandi

Anche la prevendita sponda Genoa sta procedendo spedita e si prevede una cornice di pubblico spettacolare nonostante la classifica non certo da vertigini della Samp e soprattutto del Genoa.