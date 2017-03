Derby: Genoa-Samp 0-1, Muriel per l’estasi blucerchiata

GENOVA 11 MAR. La Sampdoria fa la storia e vince il secondo derby in stagione in serie A, cosa che non succedeva addirittura dal lontano 1960.

Il gioco lo tiene sin da subito in mano la squadra di mister Giampaolo ma il Genoa piano piano trova coraggio e va vicino alla marcatura con Pinilla che viene murato dalla difesa doriana. Nei blucerchiati pericolo è Quagliarella che tenta una girata che va alta sulla traversa.

La ripresa è ben diversa, le due squadre inizialmente sembra che non vogliano rischiare nulla, ma il predominio territoriale è sin da subito della squadra di Giampaolo che cresce con i minuti. Prima Muriel centra la traversa al termine di un’azione in velocità che termina con un tiro da fuori. Poi la rete con Muriel che al ’71 frega il pallone a Munoz e s’invola verso la porta infilando Lamanna con un diagonale preciso.

Ci si aspetta una reazione del Genoa che invece appare tramortito e anzi rischia di subire il 2-0 con un grande Schick che appena entrato si rende pericoloso ma è murato dal Grifone.

Poi la Samp mette in ghiaccio il risultato: 2 su 2 in stagione nel derby e continuità nella stiscia di imbattibilità che dura da fine gennaio, dalla sconfitta di Bergamo.

Il tabellino.

GENOA (3-5-2) – Lamanna 6, Munoz 5, Izzo 6, Burdisso 6, Lazovic 5 (Palladino 5,5 75′), Hiljemark 6,5, Cofie 5 (82′ st Taarabt), Laxalt 6, Ntcham 5 (90′ st Morosini), Pinilla 5,5, Simeone 5,5. Allenatore: Mandorlini.

SAMPDORIA (4-3-1-2) – Viviano 7, Sala 6, Skriniar 6,5, Silvestre 6, Regini 6,5, Linetty 6, Torreira 6,5, Barreto 6, Fernandes 5,5 (74′ st Praet), Muriel 7 (86′ st Djuricic), Quagliarella 6 (66′ st Schick 6,5). Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Orsato

NOTE: ammoniti Cofie, Pinilla, Sala, Barreto, Ntcham, Muriel, Burdisso, Viviano.