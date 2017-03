Derby Genoa, pagelle LN: Munoz imperdonabile, grinta Pinilla

GENOVA 11 MAR. Il Genoa perde il secondo derby stagionale al termine di una prestazione molle e incolore dove la Samp ha dominato per lunga parte del match.

Munoz decide la sconfitta con l’errore che dà il là all’azione di Quagliarella. Promosso per l’impegno Pinilla.

Ecco le pagelle di LN:

LAMANNA: 6 Non ha colpe particolari sulla rete della Samp e non ha effettuato parate particolari

MUNOZ: 5 E’ troppo molle sul pallone che Muriel gli soffia per segnare

BURDISSO: 5,5 Soffre la velocità degli avanti doriani

IZZO: 6 Chiude bene le folate offensive dalla sua parte

LAXALT: 6 Non riesce ad affondare ma almeno ci mette impegno e corsa

HILJEMARK: 6 Fa girare il pallone con ordine anche se esegue solo il compitino

COFIE: 5 Non entra in partita sbagliando appoggi elementari

NTCHAM: 5,5 Mostra tecnica in qualche lancio ma in fase offensiva fa molto poco

LAZOVIC: 5,5 Bene all’inizio di partita quando effettua qualche cross interessante. Poi scompare.

PINILLA: 6 E’ la punta rossoblù che crea più grattacapi alla difesa della Samp.

SIMEONE: 5 Spento e avulso dal gioco. Non è in un gran momento di forma.

PALLADINO: sv

TARAABT: sv

MANDORILINI: 5 Ci si aspettava 11 leoni rossoblù come il suo condottiero, che però ha schierato 11 agnellini.

