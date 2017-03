GENOVA 10 MAR. E’ il derby della Lanterna. La festa che paralizza una città e coinvolge una regione.

Saranno centinaia i broadcaster collegati per le dirette tv all’estero. Milioni gli appassionati a cui arriveranno le palpitazioni provenienti dal cuore di Marassi, per una stracittadina che vive di colori e (r)umori, speranze e aspettative. Una promozione per mettere in piazza e in vetrina, in un gioco di rimandi sottointesi, le eccellenze di un territorio ricco di attrattive artistiche, storiche e turistiche. Un territorio chiamato a non cullarsi sugli allori. A raccogliere il guanto di nuove sfide per reinventarsi il futuro.

Anche la tribuna degli osservatori regalerà un colpo d’occhio eccezionale. Ospitando rappresentanti di Federazioni internazionali e decine di emissari di club (Premier, Bundesliga, Liga, Ligue1, eccetera). In considerazione di tutto l’afflusso previsto, è consigliato recarsi con largo anticipo allo stadio per non rischiare code ai tornelli, perdendo il fischio d’inizio e lo spettacolo delle coreografie. I varchi saranno aperti intorno alle 18:45. Biglietti sabato al Ticket Office, nelle ricevitorie e su www.listicket.com. Dalle ore 15 apriranno le biglietterie dell’impianto (fronte tribuna) in via Monnet.