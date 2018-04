Derby della Lanterna, pubblico delle grandi occasioni

Meno due al derby della Lanterna. Cresce l’attesa e Marassi continua a riempirsi, sia di blucerchiato che di rossoblu.

Oltre all Gradinate Sud e Nord strabordanti di tifo, anche la Tribuna Superiore ha già fatto registrare il tutto esaurito.

Disponibilità. Per i sostenitori della Sampdoria restano a disposizione pochi quantitativi di biglietti per i Distinti e per la Gabbia Sud (Settore 6). Clicca qui per tutte le info relative all’acquisto e non mancare all’appuntamento del “Ferraris”.

Stracittadina. La società della Samp informa inoltre che in occasione della stracittadina di sabato sera il Service Center di via Cesarea 97r effettuerà orario continuato dalle 10.00 alle 18.30 mentre i botteghini dello stadio apriranno alle 17.30.