Derby della Lanterna, prevendita a quota 29 mila

GENOVA 8 MAR. Esaurite le dotazioni di Gradinata Nord, Settore 5 e Gradinata Sud. Ancora disponibili biglietti per Distinti, Tribuna Superiore, Tribuna Inferiore Centrale e Settore 6 ospiti riservato alla tifoseria sampdoriana. A tre giorni dalla stracittadina numero 114, sono oltre 29mila i possessori di titoli di accesso, stagionali od occasionali, che si apprestano a vivere dal vivo le palpitazioni del derby più bello d’Italia.

L’onda di interesse non si sta spiaggiando con il passare delle ore, come si evince dall’afflusso al Ticket Office del Genoa Museum and Store al Porto Antico (10-19), nelle ricevitorie Listicket Lottomatica e dal numero di operazioni effettuate sul sito www.listicket.com con modalità stampa a casa (non servono tessere del tifoso).

Prezzi (*tariffa ridotta da 8 a 16 anni non compiuti): Tribuna Inferiore Centrale: 150 euro, *75 euro; Tribuna Inferiore Laterale: 100 euro, *50 euro; Tribuna Superiore: 60 euro, *30 euro; Distinti: 40 euro, *20 euro; Settore 5: 25 euro, *15 euro. Intercettabili al G.Store le proposte per hospitality ed experience (esaurita nella versione Food al Museo).