Derby della Lanterna: nessuno squalificato per Genoa e Samp

GENOVA 7 MAR. Lo scorso turno di campionato Genoa e Samp hanno giocato col timore di perdere i loro giocatori più importanti, due tra tutti Viviano e Burdisso, per la diffida che pendeva sulla loro testa. Ma i due hanno evitato l’ammonizione e dunque la stracittadina sarà al completo.

Nessuna squalifica in arrivo per il prossimo derby della Lanterna. Non figurano infatti né blucerchiati né rossoblù nel comunicato del Giudice Sportivo, che ha invece fermato, tutti per un turno, i seguenti calciatori: Balogh e Rispoli (Palermo), Ceccherini e Rosi (Crotone), Coda (Pescara), Cuadrado (Juventus), Manolas (Roma), Masiello (Atalanta). Tra le fila della Sampdoria restano in diffida Karol Linetty ed Emiliano Viviano.