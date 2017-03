Derby della Lanterna: l’arbitro è Orsato

GENOVA 9 MAR. La Commissione Arbitri Nazionale Serie A ha comunicato le designazioni per la ventottesima giornata di Serie A Tim. L’anticipo della stracittadina n° 114 tra Genoa e Sampdoria, in programma sabato allo stadio Ferraris alle 20:45, è stato affidato alla direzione dell’arbitro Daniele Orsato, titolare di qualifica di internazionale dal 2010 ed esponente della sezione Aia di Schio. Il ruolo di assistenti è stato assegnato a Gianluca Cariolato e Andrea Marzaloni, in rappresentanza dei distretti arbitrali di Legnago e Rimini. Quarto ufficiale Mauro Tonolini (internazionale dal 2011), affiliato alla sezione Aia di Milano. Come arbitri addizionali l’incarico è stato conferito a Marco Guida (internazionale dal 2014) e Riccardo Pinzani, appartenenti alle sezioni di Torre Annunziata ed Empoli. In tutti gli stadi della Serie A Tim, la Lega Serie A promuove la giornata We World con la Campagna #Time Out contro la violenza sulle donne.